Plusgrade
Plusgrade Palgad

Plusgrade palk ulatub $54,223 kogutasus aastas Infotehnoloog (IT) ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $94,020 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Plusgrade. Viimati uuendatud: 11/28/2025

Tarkvaraarendaja
Median $94K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Infotehnoloog (IT)
$54.2K
Toote Disainer
$63K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Toote Juht
$81.6K
Värbaja
$65.3K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Plusgrade on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $94,020. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Plusgrade keskmine aastane kogutasu on $65,325.

