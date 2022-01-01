Pluralsight Palgad

Ettevõtete kataloog
Pluralsight palk ulatub $62,559 kogutasus aastas Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $425,850 Kliendi Edu ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Pluralsight. Viimati uuendatud: 11/28/2025

Tarkvaraarendaja
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack tarkvarainsener

Toote Juht
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Andmeteadlane
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ärianalüütik
Median $86K
Kliendi Edu
$426K
Infotehnoloog (IT)
$80K
Turundusoperatsioonid
$102K
Toote Disaini Juht
$241K
Projekti Juht
$87.1K
Müük
Median $125K
Müügi Insener
$136K
Tarkvaraarenduse Juht
$62.6K
Lahenduste Arhitekt
$136K
Tehnilise Programmi Juht
$116K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Pluralsight ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Pluralsight on Kliendi Edu at the Common Range Average level aastase kogutasuga $425,850. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Pluralsight keskmine aastane kogutasu on $135,675.

Muud ressursid

