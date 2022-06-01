Ettevõtete kataloog
Plivo
Plivo Palgad

Plivo palk ulatub $5,951 kogutasus aastas Information Technologist (IT) ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $76,988 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

Tarkvaraarendaja
Median $29.3K

Backend tarkvarainsener

Ärianalüütik
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Tootejuht
$77K
Tarkvaraarenduse Juht
$61.7K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Plivo ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

