Playtech Palgad

Playtech palk ulatub $16,444 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $180,900 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Playtech. Viimati uuendatud: 9/14/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $59.8K

Backend tarkvarainsener

Ärianalüütik
$63.3K
Klienditeenindus
$16.4K

Andmeteadlane
$44.4K
Inimressursid
$71.3K
Toote Disaini Juht
$61.1K
Tootejuht
$36.1K
Projektijuht
$48.6K
Värbaja
$30.7K
Tarkvaraarenduse Juht
$75.4K
Lahenduste Arhitekt
$181K
Tehnilise Programmi Juht
$37.9K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Playtech on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $180,900. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Playtech keskmine aastane kogutasu on $54,201.

