PLAYSTUDIOS Palgad

PLAYSTUDIOS palk ulatub $10,251 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $160,928 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest PLAYSTUDIOS. Viimati uuendatud: 9/13/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $113K
Turundus
$103K
Tootejuht
$161K

Programmijuht
$90.5K
Projektijuht
$39.4K
Värbaja
$10.3K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


