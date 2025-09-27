Ettevõtete kataloog
Playrix
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Finantsanalüütik

  • Kõik Finantsanalüütik Palgad

Playrix Finantsanalüütik Palgad

Mediaanne Finantsanalüütik tasupaketi in Ireland kogusumma ettevõttes Playrix on €80.5K year kohta. Vaata ettevõtte Playrix kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Mediaan pakk
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Kokku aastas
€80.5K
Tase
-
Põhipalk
€80.5K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
7 Aastat
Aastat kogemust
12 Aastat
Millised on karjääritasemed Playrix?

€160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt €30K+ (mõnikord €300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Finantsanalüütik pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Finantsanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Playrix in Ireland on aastase kogutasuga €83,341. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Playrix Finantsanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ireland on €80,451.

Esiletõstetud töökohad

    Playrix jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • VGW
  • Whatfix
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Juspay
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid