Plastiq
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Plastiq Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Plastiq on $191K year kohta. Vaata ettevõtte Plastiq kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust.

Mediaan pakk
company icon
Plastiq
Software Engineer
San Francisco, CA
Kokku aastas
$191K
Tase
-
Põhipalk
$185K
Stock (/yr)
$5.7K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Plastiq?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Tarkvaraarendaja hos Plastiq in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $233,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Plastiq for Tarkvaraarendaja rollen in United States er $190,705.

