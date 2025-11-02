Ettevõtete kataloog
Personetics
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Israel kogusumma ettevõttes Personetics on ₪227K year kohta. Vaata ettevõtte Personetics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Kokku aastas
₪227K
Tase
Entry
Põhipalk
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Boonus
₪0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Personetics in Israel on aastase kogutasuga ₪366,343. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Personetics Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪226,504.

