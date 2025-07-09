Ettevõtete kataloog
PCCW
PCCW Palgad

PCCW palk ulatub $28,900 kogutasus aastas Information Technologist (IT) ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $107,535 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest PCCW. Viimati uuendatud: 10/24/2025

Tarkvaraarendaja
Median $67.2K

Backend tarkvarainsener

Ärianalüütik
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Lahenduste Arhitekt
$108K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes PCCW on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $107,535. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte PCCW keskmine aastane kogutasu on $64,604.

Muud ressursid