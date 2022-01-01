Ettevõtete kataloog
Paytm Palgad

Paytm palk ulatub $12,631 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $201,000 Äri Arendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Paytm. Viimati uuendatud: 10/24/2025

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend tarkvarainsener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Turvalisuse tarkvarainsener

DevOps insener

Tootejuht
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Tarkvaraarenduse Juht
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Andmeteadlane
Median $45.8K
Ärianalüütik
Median $31.4K
Toote Disainer
Median $23.2K
Värbaja
Median $12.6K
Tehnilise Programmi Juht
Median $38.8K
Äri Arendus
$201K
Andmeteaduse Juht
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Toote Disaini Juht
$30K
Programmijuht
$42K
Projektijuht
$29K
Müük
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Õiguste omandamise graafik

10%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

25%

AASTA 4

25%

AASTA 5

Aktsia tüüp
Options

Paytm ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 10% õigused omandatakse 1st-AASTA (10.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 5th-AASTA (25.00% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Paytm ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Paytm on Äri Arendus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $201,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Paytm keskmine aastane kogutasu on $40,890.

