Ettevõtete kataloog
Payscale
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Payscale Palgad

Payscale palk ulatub $80,400 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $193,463 Cybersecurity Analyst ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Payscale. Viimati uuendatud: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Median $118K
Staabiülem
$151K
Turundus
$155K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Tootejuht
Median $121K
Müük
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $175K
Lahenduste Arhitekt
$160K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Payscale on Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level aastase kogutasuga $193,463. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Payscale keskmine aastane kogutasu on $153,425.

Esiletõstetud töökohad

    Payscale jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Facebook
  • Dropbox
  • Databricks
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid