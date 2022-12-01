Ettevõtete kataloog
Payoneer
Payoneer Palgad

Payoneer palk ulatub $20,913 kogutasus aastas Inimeste Operatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $885,550 UX Uurija ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Payoneer. Viimati uuendatud: 10/24/2025

Tarkvaraarendaja
Median $115K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
Median $118K
Andmeanalüütik
Median $85K

Tarkvaraarenduse Juht
Median $179K
Raamatupidaja
$60.9K
Ärioperatsioonide Juht
$78.3K
Äri Arendus
$184K
Finantsanalüütik
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Inimeste Operatsioonid
$20.9K
Toote Disainer
$72.4K
Programmijuht
$120K
Projektijuht
$147K
Värbaja
$42.5K
Kogutasustus
$40.9K
UX Uurija
$886K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Payoneer on UX Uurija at the Common Range Average level aastase kogutasuga $885,550. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Payoneer keskmine aastane kogutasu on $106,605.

