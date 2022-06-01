Ettevõtete kataloog
Parker Hannifin
Parker Hannifin Palgad

Parker Hannifin palk ulatub $58,808 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $236,175 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Parker Hannifin. Viimati uuendatud: 9/13/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $98.3K
Mehaanikinsener
Median $84K
Kosmoseinsener
$112K

Andmeanalüütik
$79.6K
Andmeteadlane
$236K
Riistvarainsener
$138K
Inimressursid
$134K
Infotehnoloog (IT)
$80.4K
Materjaliteaduse Insener
$115K
Toote Disainer
$152K
Tootejuht
$147K
Programmijuht
$118K
Projektijuht
$77.4K
Müük
$58.8K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Parker Hannifin on Andmeteadlane at the Common Range Average level aastase kogutasuga $236,175. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Parker Hannifin keskmine aastane kogutasu on $113,676.

