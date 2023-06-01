Parafin Palgad

Ettevõtete kataloog
Parafin palk ulatub $123,156 kogutasus aastas Ärioperatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $210,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Parafin. Viimati uuendatud: 10/13/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $210K

Backend tarkvarainsener

Ärioperatsioonid
$123K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Parafin ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Parafin最高薪職位是Tarkvaraarendaja，年度總薪酬為$210,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Parafin年度總薪酬中位數為$166,578。

