Papaya Global
  Palgad
  Tarkvaraarenduse Juht

  Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Papaya Global Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Poland kogusumma ettevõttes Papaya Global on PLN 336K year kohta. Vaata ettevõtte Papaya Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Kokku aastas
PLN 336K
Tase
L3
Põhipalk
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Boonus
PLN 0
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Papaya Global in Poland on aastase kogutasuga PLN 381,072. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Papaya Global Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Poland on PLN 336,240.

