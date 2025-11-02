Ettevõtete kataloog
Papaya Global
Papaya Global Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Israel kogusumma ettevõttes Papaya Global on ₪430K year kohta. Vaata ettevõtte Papaya Global kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Kokku aastas
₪430K
Tase
L3
Põhipalk
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Boonus
₪0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
15 Aastat
Millised on karjääritasemed Papaya Global?
Praktikantide palgad

Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Papaya Global in Israel on aastase kogutasuga ₪587,745. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Papaya Global Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪413,438.

Muud ressursid