Ettevõtete kataloog
Panopto
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Panopto Palgad

Panopto palk ulatub $49,305 kogutasus aastas Inimeste Operatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $201,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Panopto. Viimati uuendatud: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Müük
Median $94.1K

Kliendihaldusjuht

Inimeste Operatsioonid
$49.3K
Tarkvaraarendaja
$201K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Panopto on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogutasuga $201,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Panopto keskmine aastane kogutasu on $94,085.

Esiletõstetud töökohad

    Panopto jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Coinbase
  • Intuit
  • Roblox
  • Uber
  • Tesla
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid