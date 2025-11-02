Ettevõtete kataloog
Pandora
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Müük

  • Kõik Müük Palgad

Pandora Müük Palgad

Keskmine Müük kogutasu in Canada ettevõttes Pandora ulatub CA$57.6K kuni CA$81.8K year kohta. Vaata ettevõtte Pandora kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 2 veel Müük andmete sisestusts ettevõttes Pandora avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Pandora ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Müük pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Müük ametikoha palgapakett ettevõttes Pandora in Canada on aastase kogutasuga CA$81,829. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Pandora Müük ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$57,636.

Esiletõstetud töökohad

    Pandora jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid