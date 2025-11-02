Ettevõtete kataloog
Pandora
Keskmine Projekti Juht kogutasu in United States ettevõttes Pandora ulatub $62.3K kuni $88.5K year kohta. Vaata ettevõtte Pandora kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

$70.5K - $80.3K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Pandora ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Pandora in United States on aastase kogutasuga $88,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Pandora Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $62,250.

