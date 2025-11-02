Ettevõtete kataloog
Pandora
Pandora Andmeteadlane Palgad

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Pandora on $310K year kohta. Vaata ettevõtte Pandora kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Pandora
Scientist
Oakland, CA
Kokku aastas
$310K
Tase
Staff
Põhipalk
$200K
Stock (/yr)
$80K
Boonus
$30K
Aastat ettevõttes
6 Aastat
Aastat kogemust
11 Aastat
Millised on karjääritasemed Pandora?
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Pandora ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Pandora in United States on aastase kogutasuga $405,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Pandora Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $265,000.

