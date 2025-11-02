Ettevõtete kataloog
Pandora
Pandora Andmeanalüütik Palgad

Keskmine Andmeanalüütik kogutasu in Panama ettevõttes Pandora ulatub PAB 39.5K kuni PAB 55.3K year kohta. Vaata ettevõtte Pandora kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Keskmine Kogutasu

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Pandora ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Pandora in Panama on aastase kogutasuga PAB 55,252. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Pandora Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Panama on PAB 39,534.

