Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Panasonic ulatub $108K year kohta taseme L1 puhul kuni $168K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $156K. Vaata ettevõtte Panasonic kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
