Infotehnoloog (IT) kogutasu ettevõttes Panasonic on $170K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi kogusumma on $180K. Vaata ettevõtte Panasonic kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$170K
$163K
$0
$7.5K
KKK

Kõrgeima palgaga Infotehnoloog (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes Panasonic on aastase kogutasuga $286,850. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Panasonic Infotehnoloog (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on $165,000.

