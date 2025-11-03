Ettevõtete kataloog
Palta
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Cyprus kogusumma ettevõttes Palta on €71.6K year kohta. Vaata ettevõtte Palta kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Mediaan pakk
company icon
Palta
Software Engineer
Limassol, LI, Cyprus
Kokku aastas
€71.6K
Tase
Senior
Põhipalk
€71.6K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Palta?
Praktikantide palgad

Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Palta in Cyprus on aastase kogutasuga €150,290. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Palta Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Cyprus on €71,588.

