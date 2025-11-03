Ettevõtete kataloog
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks
Keskmine Koguhüvitised kogutasu in Netherlands ettevõttes Palo Alto Networks ulatub €83.2K kuni €116K year kohta. Vaata ettevõtte Palo Alto Networks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Keskmine Kogutasu

€90.2K - €109K
Netherlands
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
€83.2K€90.2K€109K€116K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Palo Alto Networks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Palo Alto Networks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Koguhüvitised ametikoha palgapakett ettevõttes Palo Alto Networks in Netherlands on aastase kogutasuga €116,223. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Palo Alto Networks Koguhüvitised ametikoha keskmine aastane kogutasu in Netherlands on €83,160.

