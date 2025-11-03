Lahenduste Arhitekt tasu in United States ettevõttes Palo Alto Networks ulatub $170K year kohta taseme Solution Architect puhul kuni $364K year kohta taseme Principal Solution Architect puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $357K. Vaata ettevõtte Palo Alto Networks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Palo Alto Networks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
