Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Palo Alto Networks on $468K year kohta. Vaata ettevõtte Palo Alto Networks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Mediaan pakk
company icon
Palo Alto Networks
Software Engineering Manager
Santa Clara, CA
Kokku aastas
$468K
Tase
Senior Manager
Põhipalk
$265K
Stock (/yr)
$150K
Boonus
$53K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
21 Aastat
Millised on karjääritasemed Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Palo Alto Networks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Palo Alto Networks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Palo Alto Networks in United States on aastase kogutasuga $750,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Palo Alto Networks Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $480,000.

