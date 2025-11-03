Ettevõtete kataloog
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Klienditeeninduse Operatsioonid Palgad

Keskmine Klienditeeninduse Operatsioonid kogutasu ettevõttes Palo Alto Networks ulatub $194K kuni $264K year kohta. Vaata ettevõtte Palo Alto Networks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

$207K - $251K
United States
$194K$207K$251K$264K
Õiguste omandamise graafik

Palo Alto Networks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

Palo Alto Networks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



Kõrgeima palgaga Klienditeeninduse Operatsioonid ametikoha palgapakett ettevõttes Palo Alto Networks on aastase kogutasuga $264,480. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Palo Alto Networks Klienditeeninduse Operatsioonid ametikoha keskmine aastane kogutasu on $193,800.

