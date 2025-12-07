Ettevõtete kataloog
Palmetto
Palmetto Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Palmetto on $166K year kohta. Vaata ettevõtte Palmetto kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Mediaan pakk
company icon
Palmetto
Software Developer
Bentonville, AR
Kokku aastas
$166K
Tase
L2
Põhipalk
$128K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$38K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Palmetto?
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Palmetto in United States on aastase kogutasuga $226,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Palmetto Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $179,000.

