Keskmine Juhtimiskonsultant kogutasu in Saudi Arabia ettevõttes Palladium ulatub SAR 219K kuni SAR 319K year kohta. Vaata ettevõtte Palladium kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$66.9K - $76.2K
Saudi Arabia
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$58.2K$66.9K$76.2K$84.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Juhtimiskonsultant ametikoha palgapakett ettevõttes Palladium in Saudi Arabia on aastase kogutasuga SAR 318,547. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Palladium Juhtimiskonsultant ametikoha keskmine aastane kogutasu in Saudi Arabia on SAR 218,663.

