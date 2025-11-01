Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Paisabazaar on ₹1.44M year kohta. Vaata ettevõtte Paisabazaar kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Paisabazaar
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Kokku aastas
₹1.44M
Tase
L1
Põhipalk
₹1.44M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
2 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Paisabazaar in India on aastase kogutasuga ₹2,393,734. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Paisabazaar Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,442,003.

