Ettevõtete kataloog
Pagoda
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Toote Disainer

  • Kõik Toote Disainer Palgad

Pagoda Toote Disainer Palgad

Keskmine Toote Disainer kogutasu in United States ettevõttes Pagoda ulatub $142K kuni $201K year kohta. Vaata ettevõtte Pagoda kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$161K - $191K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$142K$161K$191K$201K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Toote Disainer andmete sisestusts ettevõttes Pagoda avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed Pagoda?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Toote Disainer pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Pagoda in United States on aastase kogutasuga $201,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Pagoda Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $141,750.

Esiletõstetud töökohad

    Pagoda jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Uber
  • Dropbox
  • Lyft
  • Facebook
  • Intuit
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pagoda/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.