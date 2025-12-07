Ettevõtete kataloog
Pagaya
Pagaya Värbaja Palgad

Keskmine Värbaja kogutasu in Israel ettevõttes Pagaya ulatub ₪222K kuni ₪311K year kohta. Vaata ettevõtte Pagaya kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$71.5K - $86.6K
Israel
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$66K$71.5K$86.6K$92.2K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

KKK

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Pagaya in Israel on aastase kogutasuga ₪310,527. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Pagaya Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪222,187.

