Pagaya
Pagaya Andmeteaduse Juht Palgad

Keskmine Andmeteaduse Juht kogutasu in Israel ettevõttes Pagaya ulatub ₪912K kuni ₪1.27M year kohta. Vaata ettevõtte Pagaya kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$294K - $356K
Israel
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$271K$294K$356K$378K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Pagaya?

Kõrgeima palgaga Andmeteaduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Pagaya in Israel on aastase kogutasuga ₪1,274,810. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Pagaya Andmeteaduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪912,148.

