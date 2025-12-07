Ettevõtete kataloog
Pagaya
Pagaya Raamatupidaja Palgad

Keskmine Raamatupidaja kogutasu in United States ettevõttes Pagaya ulatub $82.2K kuni $120K year kohta. Vaata ettevõtte Pagaya kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$94.4K - $108K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$82.2K$94.4K$108K$120K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Raamatupidaja andmete sisestusts ettevõttes Pagaya avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

Millised on karjääritasemed Pagaya?

KKK

Kõrgeima palgaga Raamatupidaja ametikoha palgapakett ettevõttes Pagaya in United States on aastase kogutasuga $119,770. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Pagaya Raamatupidaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $82,215.

Muud ressursid

