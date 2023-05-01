Ettevõtete kataloog
Outbrain
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Outbrain Palgad

Outbrain palk ulatub $92,816 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $231,915 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Outbrain. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $110K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $130K
Andmeanalüütik
$92.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Andmeteadlane
$108K
Infotehnoloog (IT)
$136K
Müük
$232K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Outbrain on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $231,915. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Outbrain keskmine aastane kogutasu on $119,773.

Esiletõstetud töökohad

    Outbrain jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Microsoft
  • Flipkart
  • Spotify
  • SoFi
  • Facebook
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid