Our Next Energy
Our Next Energy Palgad

Our Next Energy palk ulatub $176,400 kogutasus aastas Mehaanikinsener ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $296,510 Riistvarainsener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

$160K

Riistvarainsener
$297K
Mehaanikinsener
$176K
Toote Disainer
$245K

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Our Next Energy on Riistvarainsener at the Common Range Average level aastase kogutasuga $296,510. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Our Next Energy keskmine aastane kogutasu on $244,800.

Muud ressursid