OTTO Palgad

OTTO palk ulatub $52,290 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $89,919 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest OTTO. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $83.5K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeteadlane
Median $89.9K
Andmeanalüütik
$52.3K

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes OTTO on Andmeteadlane aastase kogutasuga $89,919. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte OTTO keskmine aastane kogutasu on $83,510.

