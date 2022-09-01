Ettevõtete kataloog
Otter.ai
Otter.ai Palgad

Otter.ai palk ulatub $183,600 kogutasus aastas Graafiline Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $200,500 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Otter.ai. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $201K

Backend tarkvarainsener

Teadur

Graafiline Disainer
$184K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Otter.ai ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Otter.ai on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $200,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Otter.ai keskmine aastane kogutasu on $192,050.

