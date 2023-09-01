Ettevõtete kataloog
Otta Palgad

Otta palk ulatub $74,661 kogutasus aastas Turundus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $109,631 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Otta. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Turundus
$74.7K
Tootejuht
$110K
Tarkvaraarendaja
Median $82.1K

KKK

Den højest betalte rolle rapporteret hos Otta er Tootejuht at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $109,631. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Otta er $82,147.

