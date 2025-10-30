Ettevõtete kataloog
Orsted
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Poland kogusumma ettevõttes Orsted on PLN 282K year kohta. Vaata ettevõtte Orsted kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kokku aastas
PLN 282K
Tase
L5
Põhipalk
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Boonus
PLN 0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Orsted in Poland on aastase kogutasuga PLN 320,208. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Orsted Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Poland on PLN 235,439.

