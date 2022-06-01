Ettevõtete kataloog
OneMain Financial
OneMain Financial Palgad

OneMain Financial palk ulatub $85,425 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $211,050 Finantsanalüütik ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest OneMain Financial. Viimati uuendatud: 10/9/2025

$160K

Tootejuht
Median $127K
Andmeteadlane
Median $150K
Ärianalüütik
Median $187K

Tarkvaraarendaja
Median $86.8K
Ettevõtte Arendus
$101K
Andmeanalüütik
$85.4K
Finantsanalüütik
$211K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes OneMain Financial on Finantsanalüütik at the Common Range Average level aastase kogutasuga $211,050. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte OneMain Financial keskmine aastane kogutasu on $127,000.

