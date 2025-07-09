Ettevõtete kataloog
Omnicom Media Group
Omnicom Media Group Palgad

Omnicom Media Group palga vahemik varieerub $44,100 kogu kompensatsioonis aastas Turundus madalamas otsas kuni $115,280 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Omnicom Media Group. Viimati uuendatud: 8/16/2025

$160K

Sisu looja
$63.2K
Andmeteadlane
$64.4K
Turundus
$44.1K

Müük
$48.5K
Lahendusarhitekt
$115K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Omnicom Media Group on Lahendusarhitekt at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $115,280. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Omnicom Media Group mediaan aastane kogukompensatsioon on $63,230.

