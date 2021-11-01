Ettevõtete kataloog
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Palgad

OMERS Private Equity palga vahemik varieerub $60,300 kogu kompensatsioonis aastas Finantsanalüütik madalamas otsas kuni $143,503 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt OMERS Private Equity. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Administratiivassistent
$62.2K
Andmeteadlane
$112K
Finantsanalüütik
$60.3K

Turundus
$96.5K
Tarkvaraarendaja
$75.2K
Tarkvaraarenduse juht
$144K
KKK

Kõrgeima palgaga roll OMERS Private Equity on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $143,503. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
OMERS Private Equity mediaan aastane kogukompensatsioon on $85,853.

Muud ressursid