OM1 Palgad

OM1 palga vahemik varieerub $140,000 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $172,860 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt OM1. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $140K
Andmeteadlane
$168K
Programmijuht
$168K

Tarkvaraarenduse juht
$173K
KKK

Kõrgeima palgaga roll OM1 on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $172,860. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
OM1 mediaan aastane kogukompensatsioon on $168,199.

