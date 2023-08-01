Ettevõtete kataloog
Olympus
Olympus Palgad

Olympus palga vahemik varieerub $54,150 kogu kompensatsioonis aastas Riistvara insener madalamas otsas kuni $188,438 Toote disainer kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Olympus. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $130K
Raamatupidaja
$72.4K
Meditsiinilise tehnika insener
$99.5K

Andmeanalüütik
$104K
Riistvara insener
$54.2K
Turundus
$180K
Mehaanika insener
$97.5K
Toote disainer
$188K
Tootehaldusr
$93.6K
Müük
$157K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Olympus on Toote disainer at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $188,438. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Olympus mediaan aastane kogukompensatsioon on $101,696.

