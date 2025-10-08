Ettevõtete kataloog
Nureva
Nureva Full-Stack tarkvarainsener Palgad

Mediaanne Full-Stack tarkvarainsener tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Nureva on CA$74.7K year kohta. Vaata ettevõtte Nureva kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Mediaan pakk
company icon
Nureva
Software Engineer
Calgary, AB, Canada
Kokku aastas
CA$74.7K
Tase
L1
Põhipalk
CA$74.7K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
0 Aastat
Millised on karjääritasemed Nureva?

CA$225K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Nureva in Canada on aastase kogutasuga CA$95,120. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Nureva Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$73,612.

