Novetta Palgad

Novetta palk ulatub $107,100 kogutasus aastas Infotehnoloog (IT) ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $174,125 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Novetta. Viimati uuendatud: 11/28/2025

Infotehnoloog (IT)
$107K
Tarkvaraarendaja
Median $135K
Tehnilise Programmi Juht
$174K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Novetta on Tehnilise Programmi Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $174,125. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Novetta keskmine aastane kogutasu on $135,000.

