Novartis Palgad

Novartis palk ulatub $2,460 kogutasus aastas Raamatupidaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $540,000 Äri Arendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Novartis. Viimati uuendatud: 10/23/2025

Andmeteadlane
Median $150K
Andmeanalüütik
Median $10.1K
Tarkvaraarendaja
Median $125K

Andmeteaduse Juht
Median $31.5K
Äri Arendus
Median $540K
Lahenduste Arhitekt
Median $79.4K
Mehaanikinsener
Median $100K
Raamatupidaja
$2.5K
Administratiivassistent
$14.7K
Biomeditsiiniinsener
$229K
Ärioperatsioonid
$24.4K
Ärioperatsioonide Juht
$269K
Ärianalüütik
$75.3K
Klienditeenindus
$79.6K
Finantsanalüütik
$122K
Inimressursid
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Juhtimiskonsultant
$281K
Turundusoperatsioonid
$26.8K
Toote Disaini Juht
$64.3K
Tootejuht
$94.7K
Programmijuht
$125K
Projektijuht
$24.9K
Müük
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Tarkvaraarenduse Juht
$163K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Novartis on Äri Arendus aastase kogutasuga $540,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Novartis keskmine aastane kogutasu on $97,354.

