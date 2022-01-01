Ettevõtete kataloog
Nova Credit
Nova Credit Palgad

Nova Credit palk ulatub $110,550 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $174,125 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Nova Credit. Viimati uuendatud: 10/23/2025

Tarkvaraarendaja
Median $135K
Andmeteadlane
$113K
Õiguslik
$143K

Turundus
$156K
Tootejuht
$174K
Värbaja
$111K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Nova Credit on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $174,125. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Nova Credit keskmine aastane kogutasu on $138,784.

